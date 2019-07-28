0553 313 94 23

Adana’daki cinayetten 15 yıllık kan davası çıktı

Adana’da geçtiğimiz Perşembe günü silahlı saldırı sonucu öldürülen İzzettin Şeker’in, kan davası nedeniyle 15 cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

28 Temmuz 2019 Pazar 09:21
Adana’daki cinayetten 15 yıllık kan davası çıktı

Adana’da geçtiğimiz Perşembe günü silahlı saldırı sonucu öldürülen İzzettin Şeker’in, kan davası nedeniyle 15 cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Otomobille Ankara’ya kaçarken Konya’da yakalanan zanlılardan 2’sinin 15 yıl önce öldürülen Ayhan Ayna’nın kardeşi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı.


Adana’nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi 47118. Sokak’ta bulunan bir çay ocağında meydana gelen olayda İzzettin Şeker, iki kişinin çapraz ateş açması sonucu ensesinden vurularak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar ise otomobile binerek içerisindeki 2 kişiyle birlikte olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.


Zanlıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini büyük bir titizlikle inceleyerek, zanlıların plakası çamurla kapatılmış bir otomobille kaçtığını saptadı. Otomobilin plakasını kaçış güzergahındaki farklı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit eden polis, beyaz otomobilin Ankara’dan Ali Can Ayna tarafından kiralandığını belirledi.



Kan davasında 15 yıl sonra kanlı yüzleşme


Olayı derinlemesine inceleyen cinayet büro dedektifleri yaptıkları araştırmada, Şeker ailesiyle Ayna ailesinin yıllar önce bir kan davasından dolayı husumetli olduğunu saptadı. İddiaya göre, 9 Mart 2004 yılında Ayhan Ayna (24), boşanma davası yüzünden çıkan bir tartışmada öldürüldü. Bunun üzerine Ayna ailesi Adana’dan Ankara’ya taşındı. Bu olaydan yıllar sonra Ayhan Ayna’nın kardeşleri Mehmet (36) ile Ali Can (34) Ayna, ağabeylerinin ölümünden İzzettin Şeker’i sorumlu tutarak, infaz planları yapmaya başladı. Mehmet, Alican Ayna, akrabaları Şirvan Ayna (24), Erdal Zengin (28) ve arkadaşları Hebat Sevilen (19) ile kiralık araçla Adana’ya geldiği ve Şeker’in çay ocağında keşif çalışması yaptıktan sonra infazı gerçekleştirdikleri belirlendi.



Şüpheliler kovalamaca sonucu Konya’da yakalandı


Polis tarafından Plaka Takip Sistemi (PTS) ile takip altına alınan beyaz otomobilin, Ankara’ya gitmek üzere Adana’dan ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine Adana polisi durumu Aksaray, Niğde, Konya ve Ankara polisine bildirdi. PTS sistemine Konya yolu üzerinde tekrar yakalanan şüpheli aracın Cihanbeyli ilçesine gittiği öğrenilince durum, Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Cihanbeyli’de yaşanan kovalamacanın ardından kaçan 4 şüpheli yakalanırken otomobilde yapılan aramada 1 Kalaşnikof, 2 tabanca ve 2 bıçak ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Ereğli’de otomobilde inen ve Adana’ya gitmekte olduğu belirlenen Hebat Sevilen ise yolcu otobüsünde yakalandı.


Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından kan davası yüzünden olası bir saldırıya karşı geniş güvenlik önlemleriyle önce adli tıpa, sonrasında da Adana Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan Mehmet, Ali Can ve akrabaları Şirvan Ayna ile Hebat Sevilen tutuklanırken, Erdal Zengin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 09:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aracın çarptığı vaşak telef oldu
    1. Aracın çarptığı vaşak telef oldu
    2. Tatvan’da yaz şenlikleri başladı
    3. (Özel) İstanbul’da motosikletli..
    4. İsmini çocukların belirlediği Turist..
    5. (Özel) İstanbul’da motosikletli gencin..
    6. (Özel) Ne kadar çok bağımlıysanız o..
    7. Sokakta bulunan peçeli baykuş doğaya..
    8. (Özel) Motosiklet sürücüsüne yastıklı..
    9. Kadına şiddetin kaynağı alkol ve kumar!
    10. Adana'da bir esnafın silahlı saldırı..
    11. (Özel) E-5 karayolunda taksicilerin..
    12. Deniz Türüç’ün Galatasaray’dan..
    13. Adana’daki cinayetten 15 yıllık kan..
    14. Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Deniz..
    15. Çocuklardan "Öncelik yayanın, öncelik..
    16. Ekrem İmamoğlu, Sandıklı’da Sarı..
    17. Esnaftan aldığı 30 kilogram altınla..
    18. (Özel) Serebnal Palsi hastası ikizler,..
    19. Gediz Tarhana Festivali muhteşem..
    20. (Özel) Ölümüne serinlik
    21. Beykoz’da bisikletli zabıtalar görevde
    22. Bayram öncesi İstanbullulara büyük..
    23. Kara yollarında durum
    24. Polonyalı antrenör Anna Lukanova..
    25. GÜNDEM / 28 Temmuz 2019
    26. Endonezya'da deprem!
    27. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    28. Doğu’da kurbanlık sevkıyatına sıkı..
    29. 'İstanbul’un kaybedecek bir dakikası..
    30. Bu merkeze gelen ’şifayap’ oluyor
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek