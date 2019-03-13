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Adana'daki cinayet davası başladı

Komşular arasındaki silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili haklarında dava açılan tutuklu baba ve iki oğlunun da arasında olduğu 6 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı

13 Mart 2019 Çarşamba 10:41
Adana'daki cinayet davası başladı

ADANA (AA) - Adana'da komşular arasındaki silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili haklarında dava açılan tutuklu baba ve iki oğlunun da arasında olduğu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar İsmet Demirtaş, oğulları Gürkan ve Umut Demirtaş ile tutuksuz sanıklar Zahide Demirtaş ile Hacı ve Naciye Karaca katıldı.

Sanıkların kimlik tespitlerinin ardından ses kaydıyla savunmaları alındı.

Sanıklardan Gürkan Demirtaş, savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etti.

Olay günü Mehmet Emin Karaca’nın yoldan hızlı bir şekilde arabayla geçtiğini belirten Demirtaş, "Ben kendisini uyardım. Kavga çıkınca evden tüfeğimi aldım. Önce evin merdivenin başından havaya doğru ateş ettim. Mehmet Emin babama kürekle vuracaktı. Hedef gözetmeden bir el daha ateş ettim. Açtığım bu ateş Mehmet Emin’e isabet etti. Daha sonra kaçtım." dedi.

Umut Demirtaş da kendilerine saldırılması üzerine eve kaçtığını, ağabeyinin ateş ettiğini görmediğini söyledi.

Baba İsmet Demirtaş ise kavga sırasında yaklaşık 10 kişinin üzerilerine saldırdığını iddia ederek, "Ben yere yığılmıştım. Bu sırada Mehmet Emin küreği almıştı. Bana saldırdığı anda yukarıdan iki el silah sesi geldi. Silah sesi üzerine beni bıraktılar ben de eve geçtim. Oğlum Gürkan'ın elinden tüfeği almaya çalmıştım, vermeyip kaçtı." şeklinde konuştu.

Müşteki sanık Hacı Karaca da olay sırasında İsmet Demirtaş’ın oğullarına "Bunları vurun" dediğini iddia etti.

Diğer sanıklar ise olayla ilgilerinin olmadığını savundu.

Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklar İsmet ve oğlu Gürkan Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verip, Umut Demirtaş'ı ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Duruşma, olay yerinde keşif yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde 31 Temmuz 2018 tarihinde İsmail Demirtaş ve komşusu Mehmet Emin Karaca (29) arasında "sokakta hızlı araba kullanma" meselesinden dolayı tartışma çıkmıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle yaralanan Karaca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:41
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