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Adana'daki cinayet davası

Babalarını öldüren kişinin kardeşini intikamını almak öldürdüğü ileri sürülen iki kardeş ile annelerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:23
Adana'daki cinayet davası

ADANA (AA) - Adana'da babalarının intikamını almak için Seydi Özacar'ı öldürdüğü iddia edilen iki kardeş ile annelerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Serdar K, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılan Serdar K. savunmasında, hakkındaki kan gütme iddiasını kabul etmediğini söyledi.

Olay günü babasının katilinin kardeşi Seydi Özacar'a bir büfede tesadüf üzeri rastladığını ileri süren Serdar K, "Büfenin Seydi'ye ait olduğunu bilseydim zaten durmazdım. Kan güdecek olsam babamın katilini öldürürdüm. Kendisi dışarıda gezmektedir. İşinde gücünde bir insanım. Pişmanım. Seydi bana küfür etmeseydi, elini tezgahın altına atmasaydı, arkamı dönüp gidecektim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar ise olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serdar K'nin mevcut durumunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

- "Kan davası" iddiası

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda büfe işleten Seydi Özacar (46), 12 Mayıs 2017'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Olayda hayatını kaybeden Özacar'ın kardeşinin 2007 yılında Serdar K'nin babası Mehmet K'yi öldürdüğü, sanığın da alınan aile kararıyla bu cinayeti işlediği iddia edilmişti.

Yürütülen soruşturma sonrası Serdar K, kardeşi, annesi ve halasının da arasında olduğu 11 şüpheli hakkında dava açılmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:23
  1. dava
  2. Duruşma
  3. kan davası

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