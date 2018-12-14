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Adana'daki cinayet davası

İki kardeşi tabancayla öldürdükleri iddiasıyla haklarında 2'şer kez müebbet hapis istemiyle dava açılan iki sanığın yargılanmasına devam edildi

14 Aralık 2018 Cuma 18:36
Adana'daki cinayet davası

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki kardeşi işlettikleri kafeteryanın önünde tabancayla öldürdükleri iddiasıyla haklarında 2'şer kez müebbet hapis istemiyle dava açılan iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serhan G. ile Emirhan G, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklardan Serhan G'nin 2'şer kez müebbet ve 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını, sanık Emirhan G'nin ise maktüller Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu kardeşleri öldürme talimatı verdiği yönünde inandırıcı delil bulunmadığından beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mütalaa sonrası savunma yapan sanık Serhan G, böyle bir olayın yaşanmasını istemediğini belirterek, ''Kardeşim suçsuz yere yaklaşık bir yıldır tutuklu olarak yargılanıyor. Biz olay yerinde canımızı zor kurtardık. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.'' dedi.

Savunması alınan sanık Emirhan G. de tahliyesini ve beraatini talep etti.

Söz hakkı verilen sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya yönelik savunmalarını hazırlamak üzere ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlanmaları için ek süre verilmesi kararı ile duruşmayı erteledi.

- Olay

Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu kardeşler, Seyhan ilçesinde 4 Aralık 2017'de bir kişinin ateş açması sonucu yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.

Olay yerinden otomobille kaçan şüpheli Serhan G. cinayet zanlısı olarak yakalanmış, kardeşi Emirhan G. ise bir süre sonra gözaltına alınmış ve her iki zanlı da tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ikişer kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenmişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:36
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