Adana’daki 4 milyon 795 Euroluk hırsızlığa 3 tutuklama Adana’da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin Euroyu çalıp anlaştığı kişilerle kaçtığı iddiasıyla yakalanan firmanın güvenlik müdürüyle birlikte 3 kişi tutuklandı.

Adana’da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin Euroyu çalıp anlaştığı kişilerle kaçtığı iddiasıyla yakalanan firmanın güvenlik müdürüyle birlikte 3 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip tarafından yakalanan 7 kişi emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan firmanın güvenlik müdürü Burak Ekinci ile Serdal K. ve Jale E. tutuklandı. Berkay E., Ayhan Ö., Tolga Y. ve Hasan Y.adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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