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Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmada nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avroyu çalıp anlaştığı kişilerle kaçtığı iddiasıyla aranan firmanın güvenlik sorumlusu oluşturulan özel ekip tarafından yakalandı- Zanlının bir süre ormanlık alanda barakada saklandığı, evlerin önüne bırakılan bayat ekmekleri toplayarak beslendiği öğrenildi- Ekip, şüphelinin çoğu akrabası olan 1'i kadın 6 kişiyi daha gözaltına aldı, zanlıların adreslerinde 73 bin avro ile 19 bin 500 lira ele geçirdi

30 Temmuz 2019 Salı 10:08
Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

ADANA (AA) - Adana'da, banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avroyu çalıp anlaştığı kişilerle kaçtığı iddiasıyla aranan firmanın güvenlik sorumlusu Burak E. yakalandı, zanlıyla irtibatı olduğu ileri sürülen çoğu akrabası 6 kişi de gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında firari 3 kişinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğince özel ekip oluşturuldu.

Ekip, yaptığı çalışmayla para dolu iki çuvalı alıp anlaştığı kişilerle kaçan olayın asıl faili firmanın güvenlik sorumlusu Burak E'nin izine ulaştı.

Şüphelinin olayın ardından yurt dışına kaçmak için Mersin'e gittiği ancak alınan güvenlik önlemleri nedeniyle kaçamayacağını anlayınca akrabası Ayhan Ö. tarafından Adana'ya getirildiği belirlendi.

Ekip yaptığı çalışmayla, akrabası Hasan Y'nin merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki apartman dairesinde kaldığını tespit ettiği Burak E'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

- Bir süre ormanda saklanmış

Şüphelinin Mersin'den Adana'ya geldikten sonra bir süre ormanlık alandaki bir barakada kaldığı, beslenmek için kapılara bırakılan bayat ekmekleri topladığı, daha sonra da akrabasına ait eve yerleştiği belirtildi.

Bu arada, zanlıların hırsızlığı haftanın son iş günü olan 28 Haziran Cuma günü mesai bitiminin ardından yapıp hafta sonunda durum fark edilmeden yurt dışına kaçmayı planladığı ancak şirketteki hesaplarda geçmiş dönemde ortaya çıkan tutarsızlık nedeniyle müfettiş incelemesinin yapılacağını haber alınca üç gün önce harekete geçtikleri iddia edildi.

Firari şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'nin ise olayın ardından Burak E'ye 150 bin avro vererek yollarını ayırdığı, Burak E'nin de payına düşen miktarı alamadığı için parayı çalmaktan pişmanlık duyduğunu söylediği öne sürüldü.

- Kuzeni aracılığıyla paraları dağıtmış

Ekip, Burak E'nin kuzeni Jale E. aracılığıyla kendisindeki paranın bir kısmını kardeşi Berkay E, kuzeni Tolga Y, evini kiraladığı eniştesi Hasan Y. ve arkadaşı Serdal K'ye dağıttığını belirledi.

Şüpheliler yapılan baskınlarla yakalandı, adreslerinde yapılan aramalarda 73 bin avro ile 19 bin 500 lira ele geçirildi.

Paranın 34 bin avroluk kısmının zanlılardan Serdal K'den elde edildiği ve bu paranın Burak E'nin yakalanması durumunda savunma masrafı ve cezaevinde kalacağı sürede ihtiyaçlarının karşılanması için ayrıldığı öğrenildi.

Ekip, şüpheli Burak E'yi Mersin'den Adana'ya getiren akrabası Ayhan Ö'yü de operasyonla yakaladı.

Zanlılar Burak E, Jale E, Berkay E, Tolga Y, Hasan Y, Serdal K, ve Ayhan Ö. emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Polis, olayın diğer zanlıları Mehmet Emin G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik sorumlusu Burak E. iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu alarak lüks bir otomobille kaçmış, otomobil, PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Olayla ilgili Atilla Can Ö, Ahmet K, Mehmet G, Engin K, Tuncay B, Abdulsamet B, Sercan B. ve Gökhan B. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K, Mehmet G. ve Sercan B. tutuklanmış, Engin K, Tuncay B, Abdulsamet B. ve Gökhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:08
  1. Adana
  2. Avro
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