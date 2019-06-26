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Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avroyu çalan güvenlik sorumlusunun kaçtığı lüks otomobil, terk edilmiş olarak bulundu- Para transferini gerçekleştiren şirketin İç Kontrol Başkanı Hasan Ali Şen:- "Şahıs 2013’ten beri bizimle çalışıyordu. Şüphe uyandıracak davranışı olsaydı gerekli önlemler alınırdı"

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:07
Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

ADANA (AA) - Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Polis ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan dün nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada yapılan hırsızlığa ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Güvenlik sorumlusu Burak E’nin iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu alarak kendisini bekleyen lüks otomobile binerek kaçtığını belirleyen polis, aracın gidebileceği güzergahlarda araştırma yaptı.

Durumun diğer çalışanlar tarafından yaklaşık yarım saat sonra fark edilerek polise bildirildiğini tespit eden ekipler, olayda kullanılan lüks otomobili merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu.

Hırsızlıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alan polisin, Burak E’nin de arasında yer aldığı 4 zanlıyı arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

- "Şahıs 2013’ten beri bizimle çalışıyordu"

Para transferini gerçekleştiren şirketin İç Kontrol Başkanı Hasan Ali Şen, olayın gerçekleştiği yerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Burak E’nin para transferi sırasında, iki çuval parayı yan yola yaklaşan bir başka araca götürerek çaldığını söyledi.

Olayda 4 milyon 795 bin avronun çalındığını belirten Şen, "O gün onun üzerinde ilave paralar da vardı ama çalınmaya konu para 4 milyon 795 bin avro. Şu anda emniyet birimleri konuyla ilgileniyor. Şahıs 2013’ten beri bizimle çalışıyordu. Şüphe uyandıracak davranışı olsaydı gerekli önlemler alınırdı. Bu para, başka bankalara aitti." diye konuştu.

Şen, emniyet birimlerinin şüphelileri yakalamak için titizlikle çalıştığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:07
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