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Adana'da alarm! Yanına kimse yanaştırılmadı

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı alanın yaklaşık 700 metre yakınına uzun etek, uzun kollu kot ceket giyip, başını şalla tamamen kapatarak gelen 30 yaşlarındaki kadın, kısa süreli paniğe neden olurken, polis ekipleri canlı bomba olduğu iddiasından dolayı kadının yanına kimseyi yanaştırmadı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:57
Adana'da alarm! Yanına kimse yanaştırılmadı

Olay, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı Uğur Mumcu Meydanı'nın devamındaki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Kutlamalar devam ederken, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan bir kişi, kutlama alanına yaklaşık 700 metre uzaklıktaki cadde üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen, başı şalla tamamen kapalı bir kadın olduğu ihbarını yaptı. Olay yerine sevk edilen polis ekibinin ulaştığı uzun etek ve uzun kollu kot ceketli, yüzü şalla tamamen kapalı kadın, kimliğini göstermeyip, yüzünü açmadı.

'ÖZEL HAYATIM' DİYEREK YÜZÜNÜ AÇMADI

Canlı bomba şüphesine karşı bölgeye sevk edilen 3 zırhlı araç ile çevre güvenliği alan ekipler, üst araması yapması için kadın polis çağırdı. Polisin 'yüzünü aç' diye uyardığı kadın, "Beni burada herkes tanır, yüzümü açmam. Bu benim özel hayatım" dedi. Olay yerine gelen kadın polisin arama yaptığı kadının üzerinden herhangi bir suç unsuru çıkmadı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:57
  1. ADANA
  2. 30 Ağustos
  3. kutlama
  4. Polis
  5. yüzü kapalı kadın

YORUM YAZ

  • Vatandaşın GündemiVatandaşın Gündemi5 dk önce
    Özel hayatıymış bu nedenle yüzünü göstermemiş. Ey "giyinmiş çıplak" sen önce Allahın emri tesettürü adam gibi dosdoğru yap. Pantalon gibi kıyafetle, mont gibi kıyafetle şov yapacağına adam gibi bol, rahat bir pardesü giysen olmaz mıydı?
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