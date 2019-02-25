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Adana’da yüzme yarışları

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan "11-12 Yaş İl İçi Vize ve 9 Yaş Üstü Performans Yüzme Yarışları”rekor sayıda katılımla gerçekleştirildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
Adana’da yüzme yarışları

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan "11-12 Yaş İl İçi Vize ve 9 Yaş Üstü Performans Yüzme Yarışları”rekor sayıda katılımla gerçekleştirildi.


Rıza Salih Saray Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmalara 14 kulüpten toplam 276 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar kelebek, kurbağalama, serbest, sırt üstü ve karışık kategorilerinde gerçekleştirildi.


Üç gün süren yarışmalar sonunda bir açıklama yapan Yüzme Federasyonu Adana İl Temsilcisi Sabri Şanlı, katılımın Adana için bir rekor olduğunu belirtti. Sporcu sayısının fazlalığından gurur duyduğunu ifade eden Şanlı, şöyle devam etti:


"Geçmişte ilimiz Türk yüzme sporunun mihenk taşıydı. Ancak ilerleyen yıllarla birlikte bu özelliğimizi kaybetmiştik. Şimdi özellikle Adana’nın Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) olmasından sonra bu ivmeyi yeniden yakalamaya başladık. Hem sporcu sayımızdaki sevindirici artışlar, hem de sporcularımızın Türkiye Şampiyonalarında elde ettikleri dereceler, bizleri gelecek adına sevindiriyor. 276 sporcumuzun katılımı ile üç gün süren yarışmaları, sorunsuz bir şekilde tamamladık."

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
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