Adana'da yolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı Adana'da yolcu midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adana'da yolcu midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Necmettin Özkan idaresindeki 31 TD 403 plakalı yolcu midibüsü ile aynı yönde ilerleyen plakasız kamyon, Adana-Ceyhan kara yolunun Yılankale mevkisinde çarpıştı. Araçta sıkışan midibüs sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralı sürücü Özkan ile aynı araçtaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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