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Adana'da yolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı

Adana'da yolcu midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:32
Adana'da yolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı

Adana'da yolcu midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmettin Özkan idaresindeki 31 TD 403 plakalı yolcu midibüsü ile aynı yönde ilerleyen plakasız kamyon, Adana-Ceyhan kara yolunun Yılankale mevkisinde çarpıştı.

Araçta sıkışan midibüs sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralı sürücü Özkan ile aynı araçtaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:32
  1. Adana
  2. kaza
  3. otobüs

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