Adana'da yol verme kavgası: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde, otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 01 ABS 577 plakalı otomobili kullanan Ferdi Bozan, Kenan Evren Bulvarı'nda, kimliği henüz belirlenemeyen 34 BHV 400 plakalı otomobilin sürücüsüyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozan'ın yanındaki arkadaşı Yusuf İmir, bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralanan İmir, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan 34 BHV 400 plakalı otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

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