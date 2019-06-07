Adana'da yol kenarında ceset bulunması Cesedi bulunan kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi- Kaza sonrası kaçan sürücü yakalanıp tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, yol kenarında cesedi bulunan kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi, sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde bulunan cesedin Ahmet Bayhan'a (37) ait olduğunu belirledi. Bayhan'ın araç çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiğinin anlaşılması üzerine polis, olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Polis, bölgede incelediği güvenlik kameralarının görüntülerinden, kazaya 01 J 0256 plakalı minibüsün neden olduğunu tespit etti. Minibüsün sürücüsü Cumali K. ise evinde gözaltına alınıp emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.