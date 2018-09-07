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Adana'da yıldırım düştü! 75 koyun...

Adana'nın Feleke ilçesinde bulunan Yerebakan Mahallesi'nde üzerine yıldırım düşen 75 koyun telef oldu.

07 Eylül 2018 Cuma 21:56
Adana'da yıldırım düştü! 75 koyun...

Adana'nın Feke ilçesinde üzerine yıldırım düşen 75 koyun telef oldu. 

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yerebakan Mahallesi Kabaktepe mevkisinde hayvanlarını otlatan Meryem Aygün ve Hamza Külahlı ile Kızılyer Mahallesi'nde Adem Çatalkaya'ya ait küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım düştü. Üzerine yıldırım düşen koyunlar telef oldu. 

Yerebakan Mahallesi Muhtarı Mahmut Aygün, telef olan hayvanların Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı tespitin ardından gömüleceğini kaydetti. 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 21:56
  1. Adana
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