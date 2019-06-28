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Adana’da "Yerel Medya Güç Birliği Platformu" kuruldu

Adana’da haftalık, on beş günlük ve aylık gazeteler ortak hareket etme kararı alarak Yerel Medya Güç Birliği Platformu’nu kurdu.

28 Haziran 2019 Cuma 10:01
Adana’da "Yerel Medya Güç Birliği Platformu" kuruldu

Adana’da haftalık, on beş günlük ve aylık gazeteler ortak hareket etme kararı alarak Yerel Medya Güç Birliği Platformu’nu kurdu.


Yerel gazetecileri bir araya getiren toplantıya Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, Ceyhan Aktif Gazeteciler Dernek Başkanı İzzet Aydemir başta olmak üzere Basın İlan Kurumu’na kayıtlı 70’e yakın yerel gazetenin temsilcisi katıldı. Toplantıda, yerel basının sorunları ve bu sorunların çözüm yolları görüşüldü. Yaşanan sorunların aşılması noktasında karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu.


Yerel Medya Güç Birliği Platformu tarafından yapılan açıklamada, başta belediyeler, STK’lar ve siyasiler olmak üzere, birçok kişi ve kuruluşun haber bülteni gönderip yayın talebinde bulunduğunu, ancak ilan- abone desteği söz konusu olduğunda ayrımcılık yapıldığı kaydedildi.


Yerel Medya Güç Birliği Platformu Başkanı K. Yalçın Göl, Adana’da özellikle yerel basında yer alan gazetelerin haklarını savunma ve sıkıntılarına çare bulma adına bir çatı oluşturma ihtiyacını gördüklerini ve bu amaçla yola çıktıklarını belirtti.


İstişare toplantısında gazete yetkilileri tek tek söz alarak mesleki sorunları dile getirdi ve ortak hareket edilmesi noktasında görüş birliğine vardı.


Gazetelerin sorunlarını çözme yolunda oluşturulan güç birliğine tam destek verdiklerini belirten Ceyhan Aktif Gazeteciler Dernek Başkanı İzzet Aydemir, “Hepimizin aynı olan ilan-abone konusundaki sorunlarına çözüm bulma adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Birlik ve beraberlik ile bu zorlukların üstesinden gelebiliriz. Derneğimiz 17 üye gazetesi ile bu oluşuma destek vereceğiz” diye konuştu.


Adana’da son yıllarda gazeteler arasında ayrımcılık yapıldığını söyleyen gazeteci Hasan Hüseyin Türk de, kurulan bu güç birliği sayesinde mesleki sorunların minimuma ineceğine inandıklarını kaydetti.


Belediyeler ile STK’ların gazetelere eşit mesafede olmalarının gerektiğini belirten gazeteci Reha Öz, “Haklarını koruma adına gazete yetkililerinin kapsamlı bir toplantıda bir araya gelmeleri son derece güzel. Mesleki anlamda ortak hareket edilmesi sonucunda sorunlarımız çözümlenebilir. Birlik ve beraberliğimizi yerel yönetimlere göstermeliyiz” diye konuştu.


Toplantı sonucunda Yerel Medya Güç Birliği Platformu’nu temsilen K. Yalçın Göl, Hasan Hüseyin Türk, Dursun Dağtekin, Cengiz Durak, Halim Öztoprak, Hüseyin Azar, Halise Tekbaş ve Şehmus Baysal’ın yer aldıkları bir komite oluşturuldu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:01
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