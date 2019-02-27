Adana’da Yaşar Kemal Üniversitesi için kanun teklifi

TBMM KİT Komisyonu ve CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana’da sadece edebiyat alanında uzmanlaşmış mezunlar yetiştirecek “Yaşar Kemal Edebiyat Üniversitesi” kurulması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Teklifinin gerekçesinde Yaşar Kemal’in hayatını ve edebiyata verdiği eserleri anlatan Sümer, usta yazarın Çukurova’ya ve hayata bakışını şöyle anlattı:

“Hayatı boyunca ırgat katipliği, memurluk, kontrolörlük ve öğretmen vekilliği gibi çeşitli işlerde çalışmak durumunda kalmış olan Yaşar Kemal, hayatın türlü zorluklarıyla olgunlaşmış birisidir. Yapıtlarında Anadolu’nun efsane ve masallarından yararlanmış olan Yaşar Kemal, eserlerine dayanak teşkil eden böylesine derin bir altyapıyı oluşturmak için gençlik yıllarında Çukurova’yı ve çevre illeri karış karış gezmiş, yeni insanlarla tanışmıştır. Yaşar Kemal’in romanlarının ana mekanı ise Çukurova’dır. Çukurova’yı anlatırken sadece gözlemlerini değil o bölgede anlatılagelen destanlardan, efsanelerden, halk hikayelerinden bahsederek zengin bir anlatı zemini oluşturmuştur. Eserlerinde hep halktan yana olmayı seçmiş ve yapıtlarında insani değerlerden kopmamaya özen göstermiş olan Yaşar Kemal, dünyaya bakışını bir söyleşisinde ’Halka kim zulmediyorsa, etmişse, halkı kim eziyor, ezmişse, onu kim sömürmüş, sömürüyorsa, feodalite mi, burjuvazi mi halkın mutluluğunun önüne kim geçiyorsa ben sanatımla ve bütün hayatımla onun karşısındayım. Ben etle kemik nasıl birbirinden ayrılmazsa, sanatımın halktan ayrılmamasını isterim. Bu çağda halktan kopmuş bir sanata inanmıyorum’ diyerek ifade etmiştir."

"Adana’ya yeni bir ufuk açacak"

CHP’li Sümer, teklifinde ayrıca yükseköğretim kurumlarında ülkenin daha çok siyasal geçmişinde önemli yer tutan kişilere yer verildiğine dikkat çekerken, “Kanun teklifimiz ile ülkemizde doğup, eserleriyle dünya edebiyatında yerini almış edebiyatımızın usta kalemi Yaşar Kemal’in adının verileceği ve sadece edebiyat ile sinema alanında uzmanlaşan bir üniversite kurulması amaçlanmıştır. Üniversitenin Adana’ya kurulması, usta yazarın adının ölümsüzleşmesine katkı sağlayacak ve Adana’ya yeni bir ufuk ve canlılık sağlayacaktır. Böylelikle, üniversitede eğitim-öğrenim gören öğrencilerin de onun engin birikimini sonraki kuşaklara aktarması amaçlanmıştır” dedi.

Sümer’in kanun teklifiyle Adana’da Yaşar Kemal Edebiyat Üniversitesi ve bu üniversiteye bağlı olarak, Antropoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halkbilimi, Felsefe, Bilim Tarihi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji bölümleri ile İletişim Fakültesi’ne bağlı olarak Radyo Televizyon ve Sinema ile Gazetecilik bölümleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kurulması öngörülüyor.

TBMM’de, şubat ayında AK Parti’nin getirdiği teklifle Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmişti.