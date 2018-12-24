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Adana'da yakalanan ve Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
24 Aralık 2018 Pazartesi 17:58
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:58
Adana
Reina
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