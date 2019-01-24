Adana'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Adana'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü24 Ocak 2019 Perşembe 18:50
ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde üzerine televizyon düşen 5 yaşındaki Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti.
Mithatpaşa Mahallesi'nde Vela El Hamra Bekri ile Muhammed El Bekri çiftinin çocukları Gays El Bekri'nin (5) üzerine evlerinin salonunda oynadığı sırada televizyon üzerine düştü.
Bu sırada mutfakta bulunan anne Bekri, ses üzerine odaya gelerek, durumu fark etti.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Suriyeli çocuk kurtarılamadı.
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