Adana'da uyuşturucu operasyonu Operasyon kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen biri kadın 5 kişi gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ekipler, adreslerini tespit ettikleri şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinde narkotik köpeğiyle arama yaptı. Gözaltına alınan biri kadın 5 şüpheli Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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