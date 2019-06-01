Adana’da uyuşturucu operasyonu: 7 şahıs adliyede Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen ve torbacı diye tabir edilen 1’i kadın 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen ve torbacı diye tabir edilen 1’i kadın 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen zanlılara yönelik olarak şafak vakti operasyon yaptı. Polis, operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen Kibar K. (29), Habip I. (29), Mesut B. (28), Mazlum Ş. (28), Ferit S. (41), Levent A. (45) ve Sedat B.’yi (36) yakaladı. Zanlılar, emniyete getirilerek sorguya alındı. Yapılan aramalarda 5 kilo 136 gram skunk, 309 gram kubar esrar, 3 hap ele geçirildi.

Zanlıların sorgularında suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. 1’i kadın 7 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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