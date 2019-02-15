Adana'da uyuşturucu operasyonu Seyhan ilçesinde durdurulan otomobilde ele geçirilen bir kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da durdurulan otomobilde bir kilogram kokain ele geçirildi, biri uzman çavuş iki şüpheli tutuklandı. İstihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada bir kilogram kokain ele geçirilen araçta bulunan uzman çavuş C.Z. ve F.A. gözaltına alındı. Polis, zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi daha yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, C.Z. ve F.A'yı tutukladı, diğer 4 zanlıyı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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