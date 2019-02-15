0553 313 94 23

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Seyhan ilçesinde durdurulan otomobilde ele geçirilen bir kilogram kokainle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı

15 Şubat 2019 Cuma 09:14
Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da durdurulan otomobilde bir kilogram kokain ele geçirildi, biri uzman çavuş iki şüpheli tutuklandı.

İstihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada bir kilogram kokain ele geçirilen araçta bulunan uzman çavuş C.Z. ve F.A. gözaltına alındı.

Polis, zanlılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, C.Z. ve F.A'yı tutukladı, diğer 4 zanlıyı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:14
  1. Adana
  2. operasyon
  3. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın’da kaçak içki operasyonu
    1. Aydın’da kaçak içki operasyonu
    2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    3. Venezuela Devlet Başkanı Maduro:..
    4. Kahvehane tuvaletinde silahlı saldırı
    5. Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
    6. e-Çiftçi sistemi devrede
    7. Nevşehir Belediyesi çöp konusuna köklü..
    8. İşsizlerin umudu, sokak ekonomisi
    9. Valilikten asılsız iddialara yanıt
    10. İşsizlik rakamları açıklandı
    11. Van’da 160 yerleşim yeri ulaşıma..
    12. Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın..
    13. Yogayı Etiler’de öğretsinler, devlet..
    14. Ünal Karaman kadroda değişikliğe..
    15. Knicks 18 maç sonra kazandı
    16. Başkan adayı Dülgeroğlu, destek istedi
    17. Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosundan..
    18. Hakkari için kuvvetli kar yağışı..
    19. MKE Ankaragücü, Akhisarspor..
    20. (Özel) Bursa’da köpek dehşeti kameraya..
    21. "Psödomiksoma peritonei sıcak..
    22. Resimde dünya ikincisi oldu
    23. İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir..
    24. “Konkordato iflas değil, stratejik bir..
    25. Borsa, güne yatay başladı
    26. UEFA avrupa ligi son 32 turu sonuçları..
    27. (Özel) Kafasına "RTE" kazıttı
    28. Başkan Soylu’dan cem evi müjdesi
    29. Diş çürüklerinin nedenleri
    30. sahibinden.com’da sigorta ve kasko..
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!