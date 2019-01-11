0553 313 94 23

Adana'da uyuşturucu operasyonları

Kentte düzenlenen operasyonlarda 10 bin 908 uyuşturucu hap ve 10 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, 56 şüpheli gözaltına alındı

11 Ocak 2019 Cuma 09:03
Adana'da uyuşturucu operasyonları

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen iki operasyonda 10 bin 908 uyuşturucu hap ve 10 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına ve bunlara uyuşturucu temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramada 8 bin 740'ı sentetik olmak üzere 10 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi, 55 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki mola tesisinde durdurulan araçta da eğitimli köpekle arama yaptı.

Aramada aracın davlumbaz ve torpido üstüne zulalanmış 33 pakette 10 kilo 250 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gözaltındaki 56 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 09:03
  1. Adana
  2. eroin
  3. hap
  4. şüpheli
  5. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taşeron işçi maaşları 2019
    1. Taşeron işçi maaşları 2019
    2. Ordu merkezli silah kaçakçılığı..
    3. Denver Nuggets evinde yenilmiyor
    4. Adana'da öğrencinin bıçaklanarak..
    5. İHH'dan Lübnan'daki Suriyeliler için..
    6. 7 yaşındaki çocuğa 4 köpek saldırdı!
    7. Marmara'da sağanak bekleniyor
    8. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    9. "Bankalar döviz kredi faizini..
    10. Döviz kurları
    11. Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı..
    12. New York'un ünlü Türk pizzacısı ödüle..
    13. Filede derbi heyecanı
    14. Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon..
    15. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    16. Tarihi Eyüp Sultan Konağı'na Sami..
    17. Sürat Kargo’ya "Yılın İtibarlısı" ödülü
    18. 2019 evde bakım maaşı ne kadar oldu
    19. Andy Murray için Avustralya Açık son..
    20. Basketbol: Haftanın programı
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...