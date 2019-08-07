0553 313 94 23

Adana’da uyuşturucu hap operasyonu

Adana’da polis bir kişinin otomobilinde ve evinde yaptığı aramada 40 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:03
Adana’da uyuşturucu hap operasyonu

Adana’da polis bir kişinin otomobilinde ve evinde yaptığı aramada 40 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan aracın sahibi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi’nden çıkan Volkan B.’nin (21) kullandığı hafif ticari araçta uyuşturucu hap olduğu ve Ulubatlı Hasan Mahallesi’ne satmaya götürdüğü ihbarını aldı.


Polis ihbar üzerine harekete geçip aracı takip ederek Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde durdurdu. Polis yaptığı aramada uyuşturucu bulamayınca hassas burunlu narkotik köpeği devreye girip arama yaptı. Köpek aracın arka bagaj kapağın alt bölümüne tepki verdi. Polis bunun üzerine kapağın arasını kontrol ettiğinde poşetler içinde hap olduğunu gördü. Polis haplara el koyup zanlıyı da gözaltına aldı.


Polis daha sonra zanlının evinde de arama yaptığında baza içinde bulduğu poşetlerdeki uyuşturucu hapa el koydu. Polis araç ve evde toplam 40 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.


Zanlı emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.


Polis ayrıca sokak satıcılarına yönelik çalışmada ise Küçük Dikili Mahallesi’nde Sedat K.’yi 0,97 gram bonzai ile Gülbahçesi Mahallesi’nde ise Mikail B.’yi 2.86 gram bonzai ile yakaladı. Zanlılar da emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Mikail B. tutuklanırken, Sedat K. serbest kaldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Koşullar zorlasa da Türkiye-AB ilişkilerinin kopması zor"
    1. "Koşullar zorlasa da Türkiye-AB..
    2. Bir ilke imza atılacak! 5 donörle...
    3. Mühendislik öğrencilerine milli..
    4. Aydın’da tarımsal üretimde alternatif..
    5. Google üretimde geri dönüştürülmüş..
    6. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    7. Adana’da uyuşturucu hap operasyonu
    8. Ankara Kaçakçılık Şube affetmedi:..
    9. Sahil Güvenlik botu, hayat kurtarmaya..
    10. (ÖZEL) Bahçelievler’de dehşet:..
    11. Japonya'da prototip uçan otomobil..
    12. Zeytinburnu'nda spor aletine asılı..
    13. Avustralya'da uçak düştü!
    14. Toplu iş sözleşmesi zam oranı son..
    15. Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi..
    16. Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar
    17. (Özel) Başkentin Sümela’sı yok olma..
    18. GÜNDEM / 7 Ağustos 2019
    19. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    20. (Özel) Bu çekirdek çifte değil yolda..
    21. Yurtta hava durumu
    22. Malezya'nın en eski camilerinden..
    23. Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi
    24. Tandırlar ve döşemeler Keykubadiye..
    25. İngiliz ekibinden Dybala hamlesi!
    26. Zeytinburnu sahilinde elleri ve..
    27. Yeşil dostu hastane
    28. "Kooperatif belediyecilik’ modeli..
    29. Yeni dönem resmen başladı! Rusya'ya..
    30. Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Mahkemede şoke eden ifadeler: Darbeyi sizler yaptınız
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!
    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan Erdoğan ile görüştü!