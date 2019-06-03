Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Nefise Uçkan yönetimindeki 01 NU 133 plakalı hafif ticari araç, Kamışlı Mahallesi'nde, Ali İhsan Mustluk yönetimindeki 01 B 6202 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Uçkan ile beraberindeki Şahin Şükran, diğer aracın sürücüsü Ali İhsan Mustluk, eşi Asiye ve gelini Belin Mustluk yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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