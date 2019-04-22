Adana’da trafik kazası: 3 yaralı Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan-Adana yolu Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Musa Özel idaresindeki 01 D 1293 plakalı otomobil ile Bekir Karaalp yönetimindeki 38 D 5402 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Cennet Özel (74), Gamze Aykanat (17) ve Şerife Varsak (51) yaralandı. Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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