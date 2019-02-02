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Adana'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Pozantı ilçesinde otobüsle çarpışan hafif ticari araçtaki aynı aileden biri hamile kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

02 Şubat 2019 Cumartesi 21:48
Adana'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde otobüsle çarpışan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmi Ayağ yönetimindeki 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araç, D-750 kara yolunda Hüseyin Tuma'nın kullandığı Bırakoğlu Turizm firmasına ait 01 ALS 01 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Necmi Ayağ ile hamile olduğu öğrenilen gelini Fidan ve torunu Cemre Ayağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Hasan Ayağ ve oğlu Emirhan Ayağ, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 21:48
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  4. Pozantı

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