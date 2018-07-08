Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Hilmi Aksoy'un kullandığı 33 EF 784 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park Alanı yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta bulunan Banu Aksoy (35) olay yerinde, ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada otomobil sürücüsü Hilmi Aksoy ve bir bebeğin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA