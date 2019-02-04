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Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor

04 Şubat 2019 Pazartesi 02:55
Adana'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 ASL 75 plakalı otomobil, Belediye Evleri Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile 48 M 0606 ve 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarptı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan yaya, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

48 M 0606 plakalı otomobilde sıkışan Sema Nur A, Hacer A. ve Ahmet A. ile bir kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Sema Nur A, Seyhan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza yerinden kaçan 01 ASL 75 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 02:55
  1. 1 ölü
  2. 4 Yaralı
  3. Adana
  4. kaza

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