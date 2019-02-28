Adana’da trafik kazası: 1 ölü Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece geç saatlerde Kozan Feke karayolu Dağılcak mevkisinde meydana geldi. Yusuf Dağlı (61) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık görevlileri Dağlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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