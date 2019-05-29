Adana’da torbacı operasyonu Adana’da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana’da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre,Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ise şafak vakti, söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şahısların evleri dedektör köpeklerince arandı. Gözaltına alınan 5 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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