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Adana’da tesettürlü iki genç kıza saldıran kadın gözaltına alındı

Adana’da tesettürlü iki genç kızı kıyafetlerinden dolayı taciz ve darp eden kadın polis tarafından gözaltına alındı.

29 Mart 2019 Cuma 21:55
Adana’da tesettürlü iki genç kıza saldıran kadın gözaltına alındı

Adana’da tesettürlü iki genç kızı kıyafetlerinden dolayı taciz ve darp eden kadın polis tarafından gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesinde Z.G.’nin yolda karşılaştığı ve tanımadığı tesettürlü iki genç kıza yönelik tacizi, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinden Z.G.’nin tesettürlü genç kızlardan birinin üzerine yürüdüğü ve peçesini açmaya çalıştığı görülüyor. Yoldan geçen vatandaşların ise Z.G.’yi uzaklaştırmaya çalışması da görüntülere yansıdı.


Saldırıya uğrayan Yaren Demir (19) ile Sümeyye Öztekin (20) Fatih Polis Merkezi’ne giderek kendilerine saldıran Z.G.’den şikayetçi oldu. Polis ekipleri Seyhan ilçesinde ikamet eden Z.G.’yi bularak evinden gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 21:55
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