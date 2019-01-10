Adana'da terör propagandası davası

ADANA (AA) - Adana'da, HDP Parti Meclisi Üyesi Barış Karabıyık'ın, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Barış Karabıyık ve avukatı katıldı.

Sanık Karabıyık, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanık hakkında Kozan 1. Asliye Ceza Mahkemesince görülen "Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret" davasının, fiili ve hukuki irtibat nedeniyle Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama dosyasıyla birleştirilmesi hususunun akıbetinin sorulması ve eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, mütalaa doğrultusunda eksik hususların giderilmesi ve sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.