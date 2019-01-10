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Adana'da terör örgütü YPG/PKK zanlısına tutuklama

Örgüte eleman kazandırmak için Ceyhan ilçesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı- Zanlının üzerinde örgütün sembollerinin olduğu askeri kamuflajlı fotoğraflar ortaya çıktı

10 Ocak 2019 Perşembe 09:45
Adana'da terör örgütü YPG/PKK zanlısına tutuklama

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü YPG/PKK adına faaliyet gösterdiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensubu bir kişinin Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaparak Adana'ya geldiğini belirledi.

Ekip yaptığı araştırmayla şüphelinin Ceyhan ilçesindeki bir adreste kaldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheli Ahmet K'yi yakalayıp Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Üzerinde örgüte ait sembollerin de olduğu askeri kamuflajlı fotoğrafları elde edilen ve ilçeye örgüte eleman kazandırmak için geldiği öne sürülen şüpheli, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:45
  1. Adana
  2. Ceyhan
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  6. terör örgütü PYD/YPG

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