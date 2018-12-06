Adana'da terör örgütü davası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis istenen biri tutuklu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar M.A.B, D.B, N.B. ve H.B. ile avukatları katıldı.

Tutuklu yargılanan sanık Selvi Yılan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapmak istemediğini belirterek duruşmaya katılmadı.

Savunması alınan sanık M.A.B, terör örgütü PKK/KCK üyesi hiç kimseye evinde barınma imkanı sağlamadığını iddia ederek, ''PKK/KCK terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum.'' dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve kuvvetli suç şüphesi nazara alınarak tutuklu sanık Selvi Yılan'ın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde değerlendirmesini sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Yılan'ın mevcut tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.