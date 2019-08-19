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Adana'da şafak vakti terör operasyonu! 23 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler belirlenen adreslere şafak vakti baskın düzenledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:37
Adana'da şafak vakti terör operasyonu! 23 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında örgütün faaliyetleri ile kırsal alandaki mensuplarını övdüğü, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen 23 şüphelinin adresini tespit etti.

Şafak vakti harekete geçildi

Kent merkezinde 18, Ceyhan ilçesinde ise 5 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda döküman ile dijital malzeme ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 07:37
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