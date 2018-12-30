Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katılımıyla 20 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 5'i PKK ve 5'i DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.