0553 313 94 23

Adana'da terör operasyonu

Operasyonda 5'i PKK ve 5'i DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı

30 Aralık 2018 Pazar 11:48
Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katılımıyla 20 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 5'i PKK ve 5'i DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:48
  1. Adana
  2. deaş
  3. operasyon
  4. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristlerden kirli algı operasyonu! YPG’liler Esed postuna büründü
    1. Teröristlerden kirli algı operasyonu!..
    2. Kenan Sofuoğlu: Acemiyim
    3. Yılbaşında Hadi'den Turkcell'in..
    4. Soylu açıkladı: Telsiz konuşmalarını..
    5. İstanbul'da yılbaşı önlemleri
    6. Putin'den Turmp'a mektup: Hazırız
    7. ATO'dan yeni yılda yeni vizyon
    8. 'Kütüphanem Cepte' büyük ilgi gördü
    9. "Yüzler ve Adımlar" yarın Diyanet..
    10. Lâiklikten bîhaber laikçi..
    11. Ford, 2019 yılı Trend Raporu'nu açıkladı
    12. Denizde can pazarı! Yaşlı kadın son..
    13. Ürünlerin piyasaya arzındaki..
    14. "Son Osmanlı diplomatının kabri..
    15. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    16. Ticari davalara da arabuluculuk geliyor
    17. Yine HDP yine açlık grevi!
    18. Ankara'da yılbaşı tedbirleri
    19. Gram altında 2019'da rekor beklenmiyor
    20. Başörtüsündeki iğne sorununa "dostane..
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
    Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım