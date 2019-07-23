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Adana’da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Adana’da son zamanlarda sulama kanallarında artan boğulma vakalarına aldırmayan gençlerin tehlikeli serinleme yöntemi yürekleri ağızlara getirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 15:05
Adana’da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Adana’da son zamanlarda sulama kanallarında artan boğulma vakalarına aldırmayan gençlerin tehlikeli serinleme yöntemi yürekleri ağızlara getirdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre hava sıcaklığının 34 derece olarak ölçülen Adana’da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam eden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiledi.


Yaşlılar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmazken, Adanalılar nispeten serin olan parklardaki gölgelik alanlara sığındı. Sıcaklıklardan nasibini alan hayvanlar da süs havuzlarında serinledi. Öte yandan son günlerde artan boğulma vakıalarına aldırmayan Adanalı gençler, sulama kanallarında yüzmeye devam etti.


Serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalına giren gençlerin serinleme yöntemi ise yürekleri ağızlara getirdi. Kentte hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğunu belirten Mete Demirer isimli genç, “Havuza vereceğimiz paraya içecek alıp, sulama kanalına geliyoruz. Adana’nın sıcağında en iyisi bu. Herkes tehlikeli olduğunu söylüyor ama o kendilerine bağlı. Birçok arkadaşımız burada boğuldu ama kader bu. Ben korkmuyorum. Küçüklüğümden beri burada yüzüyorum. Adana yanıyor” diye konuştu.


Şemsiyesiyle güneşten korunmaya çalışan emekli Hatice Yurtyapan ise “Adana aslında dört mevsimin yaşandığı çok güzel bir memleket ama son iki üç ayı şehirdışında geçirmek gerekiyor. Klimam da yok. Öğleden sonra dışarı çıkmaya özen gösteriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:05
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