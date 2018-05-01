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Adana'da termometreler 40'ı gördü

Bugün Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemenin yollarını aradı.

01 Mayıs 2018 Salı 13:33
Adana'da termometreler 40'ı gördü

Adana kent merkezinde gölgede hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülürken, yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın oldukça yükseldiği kentte, dışarıya çıkanlar serin ve gölge yerleri tercih etti.

SÜS HAVUZLARINDA SERİNLEMEYE ÇALIŞTILAR

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Atatürk Parkı'nda ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı kişiler, serinlik için süs havuzundaki suda el, yüz ve başını yıkadı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 13:33
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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