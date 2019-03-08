0553 313 94 23

Adana’da tefeci operasyonuna 4 tutuklama

Adana’da tefecilik yapıp, haksız kazanç sağladığı ileri sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

08 Mart 2019 Cuma 08:58
Adana’da tefeci operasyonuna 4 tutuklama

Adana’da tefecilik yapıp, haksız kazanç sağladığı ileri sürülerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri 6 Mart günü şafak vakti harekete geçti. Polis eş zamanlı olarak 11 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda tefecilik yaptığı ileri sürülen 8 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların 50’den fazla kişiye yüzde 15 ile 50 arasında faizle para vererek haksız kazanç sağladığı, para verdiği kişileri tehdit ile korkuttuğu ileri sürüldü. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlılardan M.T., Y.T., G.T. ve L.T. tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 08:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gelini boğarak öldürmüş
    1. Gelini boğarak öldürmüş
    2. Erkekler mutfağa girdi, kadınlar araba..
    3. TREDAŞ'tan kadın çalışanlarına "izin"..
    4. (Özel) Trafikte makas atarak seyreden..
    5. Başkan Çoban’dan gazetecilere teşekkür..
    6. Şubat’ta en fazla borsa kazandırdı
    7. Amatörde haftanın hakemleri açıklandı
    8. Başkentte FETÖ'nün mahrem..
    9. Başkan Uğurlu, AK Partili Çankırı’yı..
    10. Kıskançlık krizine girip karısını ve..
    11. Diş sıkmak psikolojik bir sorun..
    12. Bakan Pakdemirli’den 8 Mart Dünya..
    13. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    14. FETÖ'den aranan editör sahte kimlikle..
    15. Gürpınar’da ilk kez bir kadın muhtar..
    16. Kayıp Buse’nin acılı annesi o günün..
    17. Kayak merkezlerinde son durum
    18. Kız öğrencilere kadın girişimciliği..
    19. Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı..
    20. İstanbul'da korkutan patlama!
    21. Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi..
    22. Piyasa güne artı rezervle başladı
    23. (Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet..
    24. Mahrem mühendis operasyonu başladı!
    25. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    26. Borsa, güne yatay başladı
    27. Hakkari’de Muhasebe Haftası..
    28. (Özel) Evde anne, iş yerinde trafik..
    29. Akrabalarını öldüren zanlı adliyeye..
    30. Esgin dümene geçti
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!