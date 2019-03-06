Adana’da tefeci operasyonu Adana’da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Adana’da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri şafak vakti harekete geçti. Polis eş zamanlı olarak 11 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda tefecilik yaptığı ileri sürülen bazı kişileri gözaltına aldı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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