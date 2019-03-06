0553 313 94 23

Adana’da tefeci operasyonu

Adana’da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:04
Adana’da tefeci operasyonu

Adana’da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı ileri sürülen 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri şafak vakti harekete geçti. Polis eş zamanlı olarak 11 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda tefecilik yaptığı ileri sürülen bazı kişileri gözaltına aldı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 09:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Sancaktepe’de alkollü sürücünün yayaya çarparak ölümüne neden olduğu kaza kamerada
    1. (Özel) Sancaktepe’de alkollü sürücünün..
    2. Karlı alanda tek kalan kurt, vatandaş..
    3. Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu
    4. Ankara için son anketler kafa karıştırdı
    5. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    6. Cezaevinde "Hükümsüz Caz" konseri
    7. Başkan Cömez kolları sıvadı...Ak..
    8. (Özel) Maltepe sahil yolunda..
    9. Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz..
    10. Adana'da ilaç enjekte ettiği kadını..
    11. Serbest piyasada döviz fiyatları
    12. Özlem Öztekin Vural: “Adalar’da halk..
    13. (ÖZEL) Alkol komasına giren genç..
    14. Yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda..
    15. Alaşehir modern bir huzur evini..
    16. Bu tezgâha razı olmak vatana ihanettir
    17. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri..
    18. Horoz dövüştüren şahıslara operasyon
    19. Liposuction ile bölgesel yağlardan..
    20. (Özel) Alacak verecek meseli kanlı..
    21. (Özel) Ünlü oyuncu Taksim’de yürüyen..
    22. Elektrik faturası yardımı nasıl alınır..
    23. Başkan adayı Arısoy, sokak sokak..
    24. Metrobüste sabah çorba sürprizi
    25. Adana'da 150 kilo esrar ele geçirildi
    26. Dolarda son durum
    27. Murat Aydın Beykoz’da belediye başkan..
    28. Rusya ve Japonya ‘adalar’ sorununda..
    29. Belediye Başkanı Memiş’ten Regaib..
    30. “Her geçen yıl arıza sayısı düşüyor”
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    TFF Amedsporlu futbolculara acımadı
    TFF Amedsporlu futbolculara acımadı
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!