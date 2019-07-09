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Adana’da şüphelenilen otomobilde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi

Adana’da otomobilin motor kısmına zulalanmış halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi.

09 Temmuz 2019 Salı 08:20
Adana’da şüphelenilen otomobilde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi

Adana’da otomobilin motor kısmına zulalanmış halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolunda uygulama sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Hassas burunlu detektör köpekle arama yapan ekipler, aracın motor bölümünde 27 paket içinde 5 kilo 675 gram toz esrar ele geçirdi. Araç sürücüsü Suriyeli Mohamad Yousef S. (25) gözaltına alındı.


Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 08:20
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