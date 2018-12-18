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Adana'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Merkez Yüreğir ilçesinde husumetli olduğu kişilerin pompalı tüfekli ve bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

18 Aralık 2018 Salı 04:18
Adana'da silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da evinin bahçesinde, husumetli olduğu kişilerin pompalı tüfekli ve bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde A.G'nin, husumetlisi olan A.K. ve İ.K. ile evinin bahçesinde yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişinin de karıştığı kavgada A.G. pompalı tüfekle vurulduktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Şüpheli 4 kişi olay yerinden kaçarken A.G. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla, ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır'da askerlik yaptığı ve izinli olarak ailesinin yanına geldiği belirtilen A.G'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, adreslerini tespit ettiği 4 şüpheliyi yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 04:18
  1. Adana
  2. silahlı ve bıçaklı saldırı

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