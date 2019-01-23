Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı 3 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı. İddiaya göre, K.C. Yeşil Yurt Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle tartıştığı N.D, Ç.E. ve H.B'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen K.C. ise yaralıların yakınları tarafından aynı mahallede yakalanıp darbedildi. Zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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