Adana'da seyir halindeki otomobil yandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yandı. İsmail Menendiz'in kullandığı 33 CVJ 08 plakalı otomobil, Mithat Özsan Bulvarı'nda seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.