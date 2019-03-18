Adana'da seyir halindeki otomobil yandı

Adana'da seyir halindeki otomobil yandı18 Mart 2019 Pazartesi 21:50
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yandı.
İsmail Menendiz'in kullandığı 33 CVJ 08 plakalı otomobil, Mithat Özsan Bulvarı'nda seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürerek, soğutma çalışması yaptı.
Kullanılamaz hale gelen otomobil, incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.
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