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Adana’da seçim midibüsü devrildi: 15 yaralı

Adana’da lastiği patlayan seçim midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 15 kişi yaralandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:05
Adana’da seçim midibüsü devrildi: 15 yaralı

Adana’da lastiği patlayan seçim midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 15 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde İmamoğlu ilçesi Mustafalar Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından hayata geçirilen ve kırsal bölgelerin içme suyu problemlerine çözüm üretecek Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi’nin temel atma töreninden dönenleri taşıyan Cumhur İttifakı’nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü’nün seçim midibisü Mustafalar Mahallesi’ne geldiği sırada lastiği patladı. Ramazan Kırılmış’ın kullandığı 01 P 2059 plakalı seçim midibüsü, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada midibüste bulunanlardan ilk belirlemelere göre 4’ü ağır 15 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:05
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