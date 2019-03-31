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Adana'da seçim kavgası

Merkez Seyhan ilçesindeki bir okulda vatandaşlar arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti- Bir kişinin hafif yaralandığı kavgayla ilgili iki kişi gözaltına alındı

31 Mart 2019 Pazar 14:52
Adana'da seçim kavgası

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir okula oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'ndeki Adana Erkek Lisesi'ne oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi nedeniyle çıkan kavgaya okulda görevli polisler müdahale etti.

Bir kişinin darp sonucu hafif yaralandığı kavgayı polis ekipleri havaya ateş ederek sonlandırdı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:52
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