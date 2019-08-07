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Adana’da sahte para operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda 3 bin 400 TL sahte para ele geçirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:04
Adana’da sahte para operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda 3 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının parayı başkasına götürdüklerini, sahte olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Mücahitler Bulvarından, Mavi Bulvar istikametine doğru giden bir otomobilde sahte para olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçip otomobili durduran polis yaptığı aramada otomobilde bulunan M.A. ve S.B. isimli şahısların üzerinde 3 bin 400 TL 100’er TL’lik banknotlar şeklinde sahte para ele geçirdi. Zanlılar gözaltına alınarak emniyete getirildi.


Sorgulanan zanlıların paraların sahte olduğunu bilmediklerini tanımadıkları bir şahsa götürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:04
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