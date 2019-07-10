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Adana’da sahte alkol zehirlenmesi: 1 ölü

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
Adana’da sahte alkol zehirlenmesi: 1 ölü

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1’i hayatını kaybetti.


Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Seyhan Devlet Hastanesine getirilen 1 kişi sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hayatını kaybetti.


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen 3 kişiden 2’si de yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan C.Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımdaki diğer kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Mersin’de de son 12 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8’i hayatını kaybetmişti. Niğde’de de geçen hafta A.A. (54) yine metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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