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Adana’da şafak vakti DEAŞ’a baskın

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına daha önceden çatışmalara katıldığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen aralarında yabancı uyruklu vatandaşlarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 06:28
Adana’da şafak vakti DEAŞ’a baskın

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına daha önceden çatışmalara katıldığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen aralarında yabancı uyruklu vatandaşlarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla zanlılar gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’le bağlantısı olan 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Gözaltına alınan zanlıların, Suriye’de terör örgütü DEAŞ adına çatışmalara katıldığı, örgüt propagandası, örgüt adına faaliyet ve örgüte eleman kazandırma suçlarından alındıkları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 06:28
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