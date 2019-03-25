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2 yaşındaki küçük kız son anda kurtuldu

Adana'da babaanneleri ile sahilde yürüyüşe çıkan iki küçük çocuk, Rottweiler cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Savcılık olayla ilgili devreye girdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:18
2 yaşındaki küçük kız son anda kurtuldu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde babaanneleri Zeynep Tunca (62) ile sahilde yürüyüşe çıkan Almila Tunca (2) ve Mehmet Yasin Tunca (7) kardeşlere, U.A.'ya ait Rottweiler cinsi 'Dark' adlı köpek saldırdı. Mehmet Yasin köpeğin saldırısında kolundan yaralanırken, Almila'nın başı ve vücudunun birçok yeri parçalandı. Şok yaşayan babaanne Zeynep Tunca, torununun öldüğünü zannettiğini belirterek, "Sahibini uyardım. 'Bir şey yapmaz' dedi. Büyük torunuma saldırdı kolunu ısırdı. Sopayla köpeğe vurdum bıraktı ve daha sonra küçük torunuma saldırmaya başladı. Her tarafını ısırmaya başladı. Durduramadım. Sahibi müdahale etmedi. Son bir çabayla torunumu köpekten kurtardım. Kucağıma aldım ve oradan kaçırdım" dedi. Baba Ahmet Tunca (37) ise "Benim çocuğumu bu hale getiren köpeğin sahibi hala elini kolunu sallayıp gezebiliyor. Bir an evvel ceza almasını istiyorum. Olayla ilgili tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

Birçok yerini parçaladı

Yumurtalık ilçesi Haylazlı Mahallesi'nde 10 Mart günü torunlarıyla sahile dolaşmaya giden Zeynep Tunca'nın karşısına iddiaya göre, Rottweiler cinsi 'Dark' adlı köpeğini gezdiren U.A. ve bir arkadaşı çıktı. Köpek ilk olarak Tunca'nın torunlarından Mehmet Yasin Tunca'ya saldırıp, kolundan yaraladı. Köpeğin sahibi U.A., bir daha saldırmayacağını söylemesine rağmen, hayvan bu kez  Almila Zeynep Tunca'ya saldırdı. Köpek, başını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdığı küçük kızın birçok yerini parçalayarak, ağır yaraladı.

''Elimi köpeğin ağzına soktum''

Olayın ardından yaşanan dehşet anlarını anlatan babaanne Zeynep Tunca, şoka girdiğini ve torununun öldüğünü zannettiğini belirtti. Torunlarının saldırı öncesi denize taş atmak istedilerini aktaran Tunca, "Hiç bilemedim. Aniden bir köpek saldırdı. İlk etapta bir şey olmadı. Sahibini uyardım. 'Bir şey yapmaz' dedi. Sonra büyük torunuma saldırdı, kolunu ısırdı. Sopayla köpeğe vurdum bıraktı ve daha sonra küçük torunuma saldırmaya başladı. Her tarafını ısırmaya başladı, durduramadım. Her tarafım kan içindeydi. Elimi köpeğin ağzına soktum. Sahibi de oradaydı ama yeterli müdahaleyi yapmadı. En sonunda dedim ki 'Torumun öldü, kafası koptu' diye düşündüm. Son bir çabayla torunumun ceketinin düğmelerini koparttım. Köpekten onu kurtardım. O anda ben torunumu kucağıma aldım ve oradan kaçırdım. Komşularım yardım ettiler ve bizi hastaneye götürdüler" diye konuştu. Olay sonrası uyuyamadığını söyleyen babaanne Tunca, torunu ölmediği için şükrettiklerini dile getirdi.

Olayın yaşandığı gün Yumurtalık dışında olduğunu belirten baba Ahmet Tunca ise telefon gelir gelmez hastaneye gittiğini ve gördüğü manzara üzerine yıkıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Babam aradı. 'Çocuklarına köpek saldırdı' dedi. Çok korktum. Oğlum sadece kolundan yaralanmıştı. Ama kızımın her yeri paramparçaydı. Başı, omzu paramparçaydı. İçindeki etler görünüyordu. Yani bu kadar kötü yaralanmasına rağmen benim çocuğuma yardım etmeyip kaçan insan hala elini kolunu sallayıp köpeğiyle gezebiliyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bir an evvel sorumluların ceza almasını istiyorum. Olayla ilgili tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz. Kızım fiziki açıdan çok şükür toparlanmaya başladı. Ama 5 dakikadan fazla uyuyamıyor. Yalnız kalamıyorum. Herhangi bir ses duyduğunda çok korkuyor ve ağlıyor. Tanımadığı biri yanına yaklaştığı zaman bağırmaya başlıyor. Doğru düzgün bir şey yemiyor." Ahmet Tunca, "Köpeğin sahibi farklı kişiler aracılığıyla bize mesaj iletmeye çalıştı. Şikâyetimizden vazgeçmemizi istediler. Bunu yapıcı bir tavırla da yapmadılar. Kızım benim canım ciğerim. Acımızı hafifletecek bir şey yok. Kızıma yardımcı olmak yerine olayın üstünü kapatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yalan ifadelerle hukuku yanıltmaya kalkıyorlar; 'Biz böyle bir köpek görmedik' diyorlar. Komşuları köpeğin onların olduğunu doğruladı" diye konuştu.

 Savcılığın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:18
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YORUM YAZ

  • zaferzafer1 sa önce
    bürokrasi ve siyaset kurumundaki bir çok sözde yetkilinin çalışmadığının ve şovmen olduğunun göstergesidir."belirtilenj cins köpeklerin yetiştirilmesi,alınması,satılması,bakılması ile diğer köpeklerin tasmasız ve ağız maskesiz/kapansız beslenemsi,dolaştırılması yasaktır,bu yasaklara uymayanlara asgari ücretin 5 katı para cezası ile 12 ay hapis cezası verilir,hapis cezası asgari ücretin 14 katı karşılığı ile ertelenir,ayrıca mağdurun tüm maddi ve manevi kayıpları,sağlık giderleri köpek sahibi tarafında karşılanır.Bu uygulamayı yürütme ve kontrolünden polis,jandarma ve zabıta kollukları ve üstleri/yetkilileri sorumludur."" bu nkadar basit bir tasa hazırlayacak hiç bir bürokrat ve siyasi yok demek ki..Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı söyleyecek ki yapsın beyzadeler,nasıl olsa her şeyle uğraşan bir Cumhurbaşkanı var!!

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