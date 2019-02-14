Adana'da restorasyonu yapılan müzenin duvarının çökmesi

TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve siyasi partilerin Adana milletvekilleri, hayatını kaybeden işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

TBMM Genel Kurulunda, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Görüşmeler sırasında Adana milletvekilleri, restorasyonu yapılan Adana Müze Kompleksi içerisindeki Tarım ve Sanayi Müzesinin duvarının çökmesi sonucu bir işçinin hayatını kaybetmesi ve 5 işçinin yaralanmasına ilişkin söz aldı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, iş sağlığı ve iş güvenliği konularına daha titizlikle yaklaşılması gerektiğini bu olayların bir kere daha hatırlattığını belirterek, hayatını kaybeden işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de yaşamını yitiren işçiye Allah'tan rahmet, yaralı işçilere acil şifa dileğinde bulundu. Şevkin, "İnşaat işçileri ya işsiz kalıyor ya da yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı için iş cinayetlerine kurban gidiyor. En çok iş cinayeti inşaat işçilerinde yaşanmaktadır." ifadesini kullandı.

Yerinden söz alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise Adana milletvekillerinden Ayşe Sibel Ersoy'un babası yoğun bakımda olduğu için Meclise gelemediğini, Muharrem Varlı'nın da Adana'ya hareket ettiğini aktardı. Enginyurt, kazada hayatını kaybeden işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, yeni yapılan Arkeoloji Müzesi inşaatında iskelenin çöktüğünü belirterek, "5 işçi kardeşimiz iskelenin altında kaldı. Vali Bey'den aldığım son bilgiye göre, bu arkadaşlarımızdan birini kaybettik. Allah mekanını cennet etsin. 4 yaralı arkadaşımızdan birisi belinde kırık olması nedeniyle şu anda ameliyattadır. Doktorlar, sıkıntı olmayacağı kanaatindeler. 3 arkadaşımızın da durumları iyidir. Yaralı arkadaşlara da acil şifalar diliyorum." dedi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop da yaşamını yitiren işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifa dileğinde bulundu. Şentop, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un babası için de acil şifa diledi.